Nella commedia Sliding Doors, Helen si trova inconsapevolmente a un bivio davanti alle porte scorrevoli della metropolitana di Londra. La sua vita e il racconto si sdoppiano in dimensioni parallele: quella in cui riesce a salire a bordo senza problemi e quella in cui non ce la fa.

Il tema del film è la casualità, l'influenza di accadimenti minimi nel corso più grande degli eventi. In questo senso, il perdere un treno è, per quanto banale, un fatto che, quando succede, è capace di cambiare la storia. Abituati ai trasporti pubblici napoletani, sappiamo che il treno, prima di perderlo, bisogna trovarlo: se la pellicola fosse stata ambientata in città, allora, la straordinarietà di un evento tutto sommato normale, sarebbe l'assenza di deviazioni, chiusure, scioperi, servizi a metà o temporaneamente sospesi. La pagina facebook dell'Anm ci informerebbe allora che va tutto bene riattivando i commenti, la Linea 1 non limiterebbe a Dante la sua corsa e, per un giorno, uno solo, non vi sarebbero altre, varie ed eventuali complicazioni alla mobilità. L'ucronia di un intero universo parallelo napoletano in cui treni, autobus, tram e funicolari funzionano tutti regolarmente e in orario: immaginarlo, questo mondo cittadino fantastico in cui le cose non vanno meglio o peggio, ma sono, per un volta, in tempo, può essere d'aiuto mentre in attesa su un binario, a una fermata, in un ingorgo, aspettiamo che, come che sia, ci si torni a muovere.