Domenica 27 Gennaio 2019, 08:18 - Ultimo aggiornamento: 27-01-2019 08:20

Nei pressi di Largo Banchi Nuovi si trova un edificio che conserva un oscuro segreto. Questo palazzo, simbolo del rinascimento italiano, appartenne nel 1400 ad Antonio de Penne, gran siniscalco del re Ladislao. L’uomo si invaghì perdutamente di una dama di corte, un amore folle che lo avrebbe spinto a fare qualunque cosa, persino stringere un patto con il demonio. I termini dell’accordo erano chiari: Belzebù avrebbe eretto un maestoso edificio per conquistare il cuore della fanciulla, Antonio in cambio avrebbe ceduto la sua anima. È così fu. Palazzo de Penne fu eretto in una sola notte, ma ciò non bastò a conquistare l’amore della donna che sposò un altro uomo. Antonio riuscì però a escogitate un metodo per conservare la propria anima. Vi raccontiamo quale fu il suo segreto...