Ci troviamo a Spaccanapoli, la lunga ferita che solca il centro della città. Siamo nel cuore di Neapolis, rifondata dei padri greci intorno al IV - V secolo a.C. Una città orientata verso le stelle, ma anche verso il sole, con una grande devozione ad Apollo, Dio del sole e delle arti. Queste strade furono abitate, a partire dal medioevo, da grandi famiglie nobiliari come testimoniano palazzo Filomarino, dove Benedetto Croce ha lasciato la sua preziosa biblioteca, e palazzo Venezia, sede della Serenissima per tanti anni. Ma Napoli è soprattutto la città delle pietre che parlano, in grado di raccontare storie straordinarie. Ne è un esempio la pietra in marmo in Via Benedetto Croce, di recente imbrattata con la figura di un politico a testa in giù. Se osserviamo attentamente scopriremo infatti una piccola scritta in greco che ci rivela antiche storie...