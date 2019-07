Domenica 14 Luglio 2019, 08:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ogni anno, per ben tre volte, all’interno della Reale cappella del tesoro di San Gennaro avviene un evento prodigioso. Il sangue del santo, conservato in una piccola reliquia di 60 centriliti cubici, si scioglie al cospetto dei fedeli. Un comportamento dell’emoglobina a dir poco anomalo, un accadimento che per tantissimi ha tutti i connotati del miracolo e presagirebbe lieti eventi. Un fenomeno che negli anni non smette di incuriosire anche i più scettici . Ma quali segreti si nascondono dietro il miracolo di San Gennaro?