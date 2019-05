Domenica 12 Maggio 2019, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2019 08:31

Tra miracoli, rivoluzioni e antiche mura medievali, piazza Mercato è davvero uno scrigno colmo di segreti. Il nostro viaggio inizia nella chiesa del Carmine, dove è custodito il dipinto della Madonna Bruna, realizzato probabilmente da San Luca. A questa effige è legato uno straordinario prodigio. Il 25 giugno del 1500 infatti tutti gli ammalati della città furono portati in questa chiesa e si narra che, non appena un raggio di sole colpì il dipinto, tutte le loro malattie svanirono. Ma Piazza Mercato è molto altro. Fu il luogo delle rivoluzioni e delle esecuzioni capitali della repubblica partenopea. E ancora, passeggiando attraverso le strade che si diramano dalla piazza, è possibile imbattersi in antiche torri aragonesi inglobate negli edifici sorti in epoche successive. Uno spettacolo incredibile circondato da pescherie e dal folklore costante che anima questi luoghi.