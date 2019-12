Garibaldi, il crepuscolo dell'eroe che scelse Posillipo per prepararsi a morire

«Per Garibaldi si moriva contenti» (Denis Mack Smith)



Nel 1882, pochi mesi prima della sua morte, il comandante Giuseppe Garibaldi decise di compiere un viaggio in tutto il Meridione assieme alla sua famiglia. Il vecchio Eroe era ridotto sulla poltrona a rotelle, stremato dagli anni e devastato dall'artrite. A Napoli era entrato, da trionfatore, il 7 settembre di ventidue anni prima, scortato dal ministro di polizia Liborio Romano e da Salvatore De Crescenzo, capo della camorra dell'epoca, detto Tore e Criscienzo, mentre Francesco II di Borbone si recava a Gaeta per organizzare l'ultima resistenza.



Fu un vecchio deputato di Catanzaro, Achille Fazzari, che aveva partecipato alla spedizione dei Mille e all'incontro di Teano, a convincere Garibaldi a lasciare per qualche mese Caprera, dove l'Eroe dei due mondi amava starsene in solitudine, seduto davanti alla spianata dolce del mare.



Ricorreva il sesto anniversario dei Vespri siciliani e l'Eroe dei Due Mondi, invitato a Palermo, decise di attenderne a Napoli la vigilia. Fazzari trovò all'amico una sistemazione da favola: la villa sul mare appartenuta alla mitica marchesa di Salza, Luisa Dillon, una gentildonna inglese che per alcuni anni fu proprietaria di un lungo tratto della collina di Posillipo, dal vallone di Villa d'Avalos fino alla Grotta di San Giovanni. Così, tra il gennaio e il marzo del 1882, Garibaldi abitò a Villa Rocca Matilde (poi Villa Pierce, poi Villa Lauro) che Fazzari a sua volta aveva preso in affitto (per 2500 lire) dal proprietario, il generale inglese Donald Mac Lean.



Immaginando che un uomo, non importa per quale motivo, debba trascorrere tutta la vita in un luogo, egli può dirsi invero fortunato se la sorte gli assegna la collina di Posillipo, scrive Renato De Fusco in

Rileggere Napoli nobilissima. A Giuseppe Garibaldi la sorte assegnò di trascorrere nella collina che «placa il dolore» solo gli ultimi mesi della sua tumultuosa e leggendaria esistenza. A incoraggiare il vecchio Eroe, stremato anche dalla bronchite, a scegliere la villa a picco sul mare fu certamente la salubrità del luogo, che lo avrebbe messo al riparo - almeno questo era l'auspicio - dai rigori dell'inverno.



Garibaldi giunse a Napoli la mattina del 21 gennaio. Quando L'Esploratore gettò l'ancora nel porto di Posillipo, venne circondato da decine di imbarcazioni affollate e festose. Nel suo delizioso libro I tempi di Posillipo, lo studioso Domenico Viggiani racconta cosa accadde quel giorno. «Apparve: disteso nel letto e calato con la gru che lo aveva issato a Caprera. Triste ritorno per il settantaquattrenne Dittatore! Le invocazioni e gli applausi dovettero certo richiamare alla sua mente il primo ingresso, di ventidue anni prima, e le acclamazioni frenetiche della folla, che Liborio Romano aveva saputo organizzare tanto bene. Allora, singolare coincidenza, don Liborio era inquilino, alla Riviera di Chiaia, della marchesa di Salza, di colei che, come sappiamo, aveva creato la villa in cui Garibaldi stava per sistemarsi. Questo, probabilmente, non lo ricordava, e, comunque, non poteva interessargli!».



Il vecchio - che due anni prima aveva sposato la piemontese Francesca Armosino, sua compagna da 14 anni - passava le mattinate sulla grande terrazza a mare, ricevendo ogni tanto le visite del sindaco di Napoli, Girolamo Giusso, e del prefetto Sanseverino. Oppure giaceva privo di forze nel letto, con fuochi e candele accanto. Le autorità cercarono in tutti i modi di proteggere la privacy del Comandante esortando i cittadini a non rumoreggiare davanti alla dimora, ma il giorno di San Giuseppe al largo della villa si radunò un piccolo esercito di imbarcazioni e il silenzio fu rotto dalle grida di acclamazione, alle quali Garibaldi rispose dalla terrazza, sollevando appena la mano. L'Eroe dei due mondi lasciò Napoli il 24 marzo, raggiungendo Palermo quattro giorni dopo. Il ritorno in Sicilia fu malinconico; nella città regnò, in segno di rispetto, un silenzio irreale. «Durante quel tragitto di tre chilometri, neppur un battimano, neppur un solo evviva ruppe quel solenne silenzio, che giustificò il detto del Sindaco al popolo: Mai siete stati, come oggi, così sublimi!», scriverà Jessie White Mario in Garibaldi e i suoi tempi. Garibaldi ritornò a Caprera il 17 aprile. Poco dopo il ritorno la bronchite peggiorò. Morì il 2 giugno di quello stesso anno.



La villa dove Garibaldi trascorse i suoi ultimi mesi era di proprietà di Fitzroy Donald Mac Lean, un colonnello del Reggimento degli Ussari. A quei tempi si chiamava Villa Maraval. Mac Lean ne era venuto in possesso dopo alcune compravendite e numerose partite di giro. Per oltre vent'anni, fino al 1867, il casino di delizia, l'oasi verde che tuttora si può ammirare osservando la villa dal mare (l'ingresso da terra è da via Posillipo 222), era appartenuto alla marchesa di Salza, l'irrequieta nobildonna inglese di nascita, ma napoletana di adozione, che si era invaghita della collina di Posillipo e che alla villa diede il nome della sua prima figlia: Rocca Matilde.



Dopo la morte della marchesa la proprietà venne smembrata. Una parte venne acquistata dal colonnello Mac Lean, un'altra finì alla viscontessa di Strangford (questa seconda parte, con il fabbricato in fondo al viale diventerà negli anni Rocca Bella, villa a Beatrice e, infine, villa Riario Sforza).



Dopo la parentesi Mac Lean, invece, villa Maraval-Rocca Matilde passò ad un altro inglese, George Wightwick Rendel, ingegnere civile impegnato nell'industria degli armamenti, il quale effettuò importanti lavori di restauro al complesso, affidandoli al celebre architetto e ingegnere napoletano Alfonso Guerra, già autore del mausoleo Schilizzi di Posillipo. Rendel era un personaggio eccentrico e di altissimo rango. La villa di via Posillipo gli permetteva di utilizzare il mare come via di comunicazione con gli stabilimenti di Pozzuoli. Nel 1887 invitò a Posillipo l'imperatore di Germania, Federico III, cui i medici avevano prescritto riposo e clima mite. Ma l'imperatore non fece in tempo a godersi il clima di Villa Rocca Matilde e Rendel dovette accontentarsi di ospitare la vedova.

Dai nomi dei successivi proprietari villa Rocca Matilde deriverà le successive denominazioni. Nel 1909 proprietario della dimora a picco sul mare divenne un ricchissimo armatore di origini irlandesi, Guglielmo Peirce, che riportò la Villa ai fasti del passato ospitandovi amici provenienti da ogni parte del mondo e impiegandovi decine e decine tra cuochi, giardinieri e marinai. Alla sua morte, Villa Peirce passò alla vedova Claire e al figlio di primo letto di lei, Giorgio, il quale riuscì nell'impresa di dilapidare il patrimonio di famiglia avventurandosi in rovinose speculazioni. Così, nel 1935, la villa entrò a far parte del patrimonio di Achille Lauro, e con il nome di Villa Lauro è tuttora indicata. Una leggenda vuole che il Comandante se ne impossessò vincendola al gioco. Ma sarebbe, appunto, solo una leggenda. Negli anni Ottanta Villa Lauro diventò la sede della stazione televisiva Canale 21, e successivamente, per alcuni anni, fu utilizzata come location per lo sceneggiato televisivo Un posto al sole, prima che la troupe si trasferisse, armi e bagagli, a Villa Volpicelli. Nel 2000 l'ex dimora della marchesa venne acquistata dalla società Serenissima srl, riportata al nome originario di Villa Rocca Matilde e utilizzata, per eventi e meeting, fino a tre anni fa. È sfumato, per adesso, il progetto di trasformare questa splendida dimora in un resort; ad accogliere i visitatori, lasciandoli a bocca aperta, sono solo le memorie del passato.