«Il mio nome è Ilva», la Figlia dell'Altoforno nata sotto le bombe

«C'era una bellezza che non so dire in quella pignatta per titani.

La bellezza di ciò che è smisurato, di ciò che oltrepassa a tal punto i confini del nostro convenzionale senso della dimensione da porsi come una sorta di aggressivo mistero sull'uomo e la sua smania di onnipotenza»

(Ermanno Rea, La dismissione).



* * *



La piccola Ilva nacque sotto le bombe.

Era il 30 ottobre del 1943. Dopo l'arrivo delle truppe anglo-americane...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati