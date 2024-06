«Mi sono sempre immaginato il paradiso come una specie di biblioteca»

(Jorge Luis Borges)

* * *

Era Guerriera, di nome e di fatto. Tutto quello che sappiamo di lei lo abbiamo appreso attraverso un diario scritto sera per sera, tra ansie e timori, adrenalina e lacrime, durante gli anni della guerra, dei saccheggi e delle devastazioni. Lei era Guerriera Guerrieri e tra il 1941 e il 1944, come direttrice della Biblioteca nazionale di Napoli e soprintendente alle biblioteche della Campania e della Calabria, salvò migliaia e migliaia di libri, mettendo al sicuro la nostra memoria di carta.

Napoli deve molto a questa pasionaria dei libri trasferitasi con la famiglia nel capoluogo campano da Cortona, in provincia di Arezzo, dov'era nata nel 1902. A Napoli Guerriera aveva conseguito il diploma in Paleografia e dottrine archivistiche presso l'Archivio di Stato e nel 1926 si era laureata a pieni voti in Lettere classiche. Poi, nel 1928, l'ingresso come volontaria nella Biblioteca Nazionale, traslocata da poco a Palazzo Reale. Negli anni della guerra l'impegno della Guerrieri è completamente assorbito dalla salvaguardia del patrimonio bibliografico non solo di proprietà della Nazionale minacciato dai bombardamenti, dai saccheggi e dai roghi. Nel 1938, su incarico del direttore Gino Tamburini, cura l'allestimento della Mostra dei cimeli bibliografici. Era convinta, Guerriera, che solo la diretta conoscenza di codici, manoscritti e antiche edizioni a stampa avrebbe costituito un efficace strumento per forgiare la coscienza civile e culturale soprattutto dei giovani.

Le bombe fecero vacillare quel sogno. Dal 42 fino al termine del conflitto, Guerriera si occupò del trasporto dei materiali librari nei vari ricoveri dislocati sul territorio campano: parte dei cataloghi vennero trasferiti nell'entroterra, in attesa di tempi migliori. Le trepidazioni, le speranze, i timori di quegli anni rivivono, in particolare, in Vicende della Biblioteca nazionale di Napoli: diario di guerra 1943-1945, edito nel 1980.

Guerriera è instancabile. Mette in salvo dai bombardamenti manoscritti e incunaboli trasferendoli prima nel monastero di Montevergine e poi nel palazzo abbaziale di Loreto. Estende l'azione di protezione e difesa anche ad altri volumi che, con 1437 casse, fa trasferire in ricoveri fuori sede anche a Teano, a Calvi Risorta, a San Giorgio del Sannio e ad Aversa. Un'eroina civile: la Guerrieri riesce a opporsi con fermezza prima ai tedeschi che intendevano appropriarsi di parte del materiale, poi alle truppe alleate che pure tentarono di impadronirsi dei libri siti nei ricoveri e provarono a requisire alcuni locali della Biblioteca Nazionale.

Nel febbraio del 1945 la Biblioteca Nazionale riacquista tutto il materiale e riprende pienamente il servizio pubblico. Guerriera, che ha portato a termine con successo la missione di salvare l'immenso patrimonio librario che le era stato affidato, viene nominata nel comitato direttivo del Centro nazionale per il Catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, la Guerrieri implementa il catalogo alfabetico generale, confluito poi nel primo catalogo collettivo delle biblioteche italiane. Nel 1967 va in pensione, ma può continuare la sua attività attraverso studi, convegni, saggi e volumi. Viene eletta socia dell'Accademia Pontaniana di Napoli, dell'Accademia Etrusca di Cortona, della Cosentina, dell'Accademia di belle arti di Napoli di cui è presidente dal 1973 al 1975. Nel 1968 viene insignita della medaglia d'oro dal ministero della Pubblica Istruzione quale benemerita della scuola, della cultura e dell'arte e nel 1976 le viene assegnato il titolo di Grande ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica Italiana. La Guerriera dei libri che salvò dalle bombe la nostra città di carta muore a Cortona, in provincia di Arezzo, nel 1980. Nel 2023 le verrà intitolato il monumentale Salone di Lettura della Biblioteca Nazionale di Napoli.

Napoli, è il 4 agosto 1943. La città viene colpita da alta quota con bombe incendiarie che provocano la distruzione quasi totale della chiesa trecentesca di Santa Chiara. Napoli subisce 43 ore di bombardamenti con oltre 20mila morti e l'80% degli edifici distrutti. Le bombe del 4 agosto 1943 devastarono anche le sale, ormai vuote, della Biblioteca nazionale. Le raccolte speciali del secondo piano, racchiuse in 1271 casse, trovano scampo dalle incursioni perché messe al riparo, a suo tempo, nell'androne del palazzo, adattato a ricovero. Per le 75 casse contenenti i papiri ercolanesi - come scrive Maria Cecaro nell'introduzione a Vicende della Biblioteca nazionale di Napoli, diario di guerra 1943-1945 - viene costituita un'apposita cripta al piano terra.

L'immenso patrimonio della «memoria patria», forgiato da secoli e secoli di storia e cultura, avrebbe subito un danno incalcolabile anche nel mese successivo, quando i tedeschi in fuga da Napoli fecero letteralmente terra bruciata di ciò che era stato ostinatamente conservato, catalogato e custodito durante i secoli. Così, accanto alla figura dell'energica Guerriera Guerrieri, va ricordata quella del conte Riccardo Filangieri, sovrintendente del Regio Archivio di Napoli, che il 29 settembre 1943 aveva scritto, invano, al comando militare tedesco di Nola allo scopo di salvare il cospicuo patrimonio dell'Archivio, memoria storica dell'intero Mezzogiorno d'Italia, depositato precauzionalmente a villa Montesano presso San Paolo Belsito; ne evidenziava il carattere puramente culturale, l'enorme interesse per la storia italiana ed europea, per gli stessi studiosi tedeschi quale fonte del germanesimo in Italia.

Ma queste scritture, le più preziose, selezionate e trasferite, furono bruciate il 30 settembre 1943 dai tedeschi in ritirata in coincidenza con le Quattro Giornate di Napoli, insieme a una parte delle collezioni del Museo civico Gaetano Filangieri, dopo i tanti danni arrecati al complesso monumentale benedettino dei santi Severino e Sossio sede del Regio Archivio di Napoli, alle sezioni del Divino Amore, di palazzo Loffredo a Pizzofalcone, di palazzo Letizia a Caserta, dalle incursioni aeree e dallo scoppio della nave Caterina Costa in porto, e alle scritture - basti citare gli archivi della Corte dei Conti, dei Tribunali militari e della Segreteria di Guerra e Marina, del Debito Pubblico - e dopo l'incendio dell'Università degli Studi, del 12 settembre 1943, che costò la perdita della biblioteca della Società Reale di Napoli.

«Se io ora penso che tutto il patrimonio delle biblioteche governative è salvo per l'amore e la devozione della signorina Guerrieri il mio animo si riempie di gratitudine», scrisse Benedetto Croce. «Essa curò di trasportarlo in luoghi lontani per sottrarlo ai bombardamenti e agli incendi. Essa accompagnò sempre di persona i camionisti che trasportavano le casse per vigilare che niente andasse perduto. Essa le ritrasportò a a Napoli con questa partecipazione non solo diretta ma personale». Proprio grazie all'interessamento di don Benedetto era stato deliberato, nel 1922, il trasferimento della Biblioteca a Palazzo Reale. Prima di allora la cittadella dei libri era ospitata nel Palazzo degli Studi, oggi sede del Museo Archeologico.