Questa è la storia di un paradiso in terra, ma anche di un monastero che un tempo godeva di cattiva fama, al punto da indurre i parenti delle religiose che lo frequentavano a rivolgersi al Papa per ripristinarvi moralità e disciplina. È la storia di un convento un po' particolare e di un gruppo di monache ribelli, che alla notizia dello sfratto - causa «decadenza morale» - non esitarono a barricarsi nel monastero e reagire con violenza, scagliando pietre dalle mura e ferendo o addirittura uccidendo alcuni tra gli quelli che consideravano assalitori. Questa è la storia di un luogo magico della città, ancora oggi avvolto in un'aura leggendaria: il chiostro dei santi Marcellino e Festo, nel cuore di una certa Napoli antica e nobilissima, dove ogni strada è un luogo della memoria.

San Marcellino e Festo - che si apre lungo via Leopoldo Rodinò, ad angolo con Largo San Marcellino, oggi sede del Dipartimento di Scienze Politiche e del Museo di paleontologia dell'Università Federico II - non è solo un chiostro, ma un'insula conventuale, che deriva dall'annessione del monastero benedettino dei santi Festo e Desiderio al convento basiliano dei santi Marcellino e Pietro. Innanzitutto facciamo un po' di chiarezza sui nomi. Chi erano i santi Marcellino e Festo? Due poveri martiri decapitati, cari all'iconografia del primo Cristianesimo. Subirono il martirio durante le persecuzioni di Diocleziano: al primo, Marcellino, fu spiccata la testa in un luogo chiamato Selva Nera, sulla via Cornelia. Il secondo, Festo, faceva parte del gruppo di martiri puteolani che seguirono la sorte del vescovo di Benevento, il futuro santo patrono di Napoli Gennaro.

Era soprattutto il monastero dei santi Festo e Desiderio a non godere di buona fama. A metà 500 le monache erano una trentina, le guidava una badessa chiamata Ippolita Mormile. Ma poiché le religiose, a quanto si tramanda, erano piuttosto esuberanti e non osservavano rigorosamente la disciplina - pare che amassero ricevere ospiti di sera - i nobili del Seggio di Nido, molti dei quali imparentati con le religiose, decisero di chiedere l'intervento di Paolo IV allo scopo di sopprimere il convento. Ne seguì una rivolta che, come si diceva, fu sedata a fatica. Pare che alla base della decisione di sopprimere il monastero dei santi Festo e Desiderio vi fossero anche motivazioni economiche, legate alla povertà delle sue rendite e alla concorrenza dell'altro monastero (Marcellino e Pietro) più forte economicamente e quindi in grado di esercitare una maggiore attrazione nei confronti del Vaticano. Insomma, beghe economiche e religiose. Sia come sia, nel 1565 - dunque siamo in pieno periodo del viceregno spagnolo - alle quaranta monache di San Marcellino vennero accorpate le trenta di San Festo. E per il nuovo complesso cominciò un periodo di relativa quiete. L'unificazione dei monasteri segnò anche l'inizio di una lunga stagione di rifacimenti e restauri, con l'obiettivo di offrire una degna dimora alle monache benedettine che erano, in larga parte, figlie dell'aristocrazia napoletana.

Quando, nel Settecento, fu avviata l'opera di ristrutturazione del complesso, vennero scelte due autentiche superstar: Mario Gioffredo, detto il Vitruvio napoletano, e Luigi Vanvitelli. Il primo fu però estromesso dai lavori e pertanto fu il solo Vanvitelli a completare nel 1772 l'opera con la chiusura del lato est del complesso, con la realizzazione dello splendido chiostrino disposto su un livello inferiore e sul quale si affaccia l'oratorio della Scala Santa. Che poi è solo una delle numerose Scale Sante della città, e va ad aggiungersi a quelle, per citare le più importanti, di santa Maria della Sapienza, di San Gregorio Armeno e dell'arciconfraternita dell'Ecce Homo al Cerriglio. Le Scale Sante, nella tradizione cristiana, richiamano la scala di pietra che portò Gesù Cristo al Pretorio, dove avrebbe subìto l'interrogatorio di Ponzio Pilato prima della crocifissione.

Vi sono luoghi della città talmente stratificati da svelare a poco a poco, quasi con gelosia, i loro angoli più segreti. Il complesso dei santi Marcellino e Festo è uno di questi luoghi. A rendere ancora più magica l'atmosfera che si respira in questo incantevole giardino, sempre affollato di studenti, è soprattutto la leggenda del «volto miracoloso», ovvero dell'icona del Volto Santo regalata dall'imperatore Basilio II a Papa Silvestro II a cavallo dell'anno Mille. Si narra che durante il tragitto per recapitare il regalo, gli uomini incaricati della missione fecero sosta a Napoli, e si fermarono per riposare nella chiesa di San Marcellino, dove oggi sorge il chiostro di San Marcellino e Festo. Quando gli emissari dell'imperatore si rimisero in viaggio, l'icona del Volto Santo non ne volle sapere di seguirli, e divenne talmente pesante da restare per sempre in quel luogo.

Un luogo ricco di storia dove è possibile ammirare i capolavori progettati da Luigi Vanvitelli, e in particolare, come si diceva, lo splendido chiostrino (disposto su un livello inferiore rispetto a quello del chiostro principale) sul quale si affaccia l'oratorio della Scala Santa. Nel 1941 la chiesa di San Marcellino e Festo, la parte più preziosa del grande complesso conventuale, fu gravemente danneggiata da un'incursione aerea. Il complesso, assegnato nel 1907 all'Università di Napoli, è oggi completamente restaurato.

Per quanto avvolta nella leggenda, la vicenda delle monache ribelli del monastero dei santi Festo e Desiderio richiama un altro scandalo, stavolta documentato, che tenne banco nella Napoli di fine 500: lo scandalo del monastero di Sant'Arcangelo di Baiano, alle spalle del corso Umberto. Nel 1577 il convento - famoso per aver ospitato anche la Fiammetta di Boccaccio, al secolo Maria d'Aquino, figlia di re Roberto d'Angiò - era occupato da un gruppo di novizie appartenenti alle famiglie della più antica nobiltà napoletana: Caracciolo, Frezza, Arcamone, Sanfelice. Per sfuggire alla noia della vita monacale le aristocratiche novizie, costrette dalle famiglie a prendere i voti, intrecciarono relazioni assai peccaminose con alcuni nobili del luogo. Sangue blu e scandalosi amplessi, ma anche rivalità e vendette. Difficile che la gente del luogo non lo venisse a sapere. Dapprima furono sussurri, bisbiglii e mezze frasi. Poi le voci divennero sempre più insistenti. Succedeva qualcosa, tra le segrete mura di quel convento, qualcosa di veramente scandaloso. In realtà in quel luogo oggi abbandonato si consumarono anche alcuni omicidi, tra i quali quelli di Pier Antonio Terracina e Giacomo Crispo, colpevoli di aver sedotto le novizie Agata Arcamone, Giulia Caracciolo e Livia Pignatelli, mentre almeno due monache, accusate di blasfemia, sodomia ed eresia, morirono avvelenate insieme alla badessa. Nel 1577 il monastero annesso alla chiesa fu soppresso e l'intero monastero fu interdetto e abbandonato allo stato laicale. Ombre e fantasmi nella città segreta.