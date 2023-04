«Domani nella battaglia pensa a me, e cada la tua spada senza filo; dispera e muori!»

(William Shakespeare, Riccardo III)

* * *

Questa è la storia di un Re, di un comandante e di un paradiso conteso.

Il Re era Gioacchino Murat, cognato di Napoleone Bonaparte (occupò il trono di Napoli dal 1808 al 1815). Il comandante era l'inglese Hudson Lowe (sarebbe passato alla storia come "carceriere" di Napoleone, nelle vesti di governatore dell'isola di Sant'Elena durante l'esilio dell'imperatore francese). E il paradiso conteso è Capri, l'isola azzurra che nell'ottobre 1808, per due settimane, diventò rosso-sangue trasformandosi in campo di battaglia tra le truppe franco-napoletane di Re Murat e quelle inglesi al comando del colonnello Lowe. Una battaglia (vinta dai franco-napoletani) che a distanza di diciotto secoli dai fasti di Augusto e di Tiberio proiettò Capri alla ribalta del palcoscenico internazionale, guadagnandosi una citazione sull'Arco di Trionfo di Parigi, accanto alle più importanti vittorie napoleoniche.

Questa è una storia di marinai coraggiosi e di eroi solitari, e di bastardi senza gloria nell'isola assediata.

Capri, avamposto inglese nel Golfo, era in quel 1808 una spina nel fianco per il regno filo-napoleonico di Murat. Era stata conquistata due anni prima dai reparti dei Royal Marines al comando dell'ammiraglio Sidney Smith. Quando Murat sostituì Giuseppe Bonaparte sul trono di Napoli, mise subito in chiaro che avrebbe posto rimedio allo smacco: la riconquista di Capri sarebbe stata il suo primo obiettivo militare. Gli inglesi, credendo quel posto inespugnabile, la chiamavano la piccola Gibilterra. Si sentivano protetti dalle altissime rocce a strapiombo sul mare. Avevano fatto male i calcoli.

Per prima cosa, Re Murat affidò a un suo fedelissimo, il futuro storico Pietro Colletta, il compito di effettuare una ricognizione sulle coste dell'isola. Colletta, che aveva iniziato la carriera militare sotto il regno dei Borbone, aveva aderito nel 1799 alla Repubblica Partenopea. Quando il sogno dei patrioti svanì e Ferdinando IV ritornò a Napoli, venne imprigionato a Castel dell'Ovo e sfuggì alla pena di morte solo grazie alla corruzione di alcuni giudici. Per vivere si reinventò ingegnere civile, ma quando i Borbone furono cacciati per la seconda volta, nel 1806, e Giuseppe Bonaparte venne incoronato Re di Napoli, i francesi gli restituirono i gradi. Così Colletta, che nel 1808 aveva 33 anni, gettò le basi per l'invasione del paradiso conteso e perduto, predisponendo una flotta e molti uomini alla conquista di Capri.

* * *

Il comandante della guarnigione inglese nell'isola era Hudson Lowe, trentanovenne irlandese innamorato di una deliziosa ragazza caprese, Graziella. Ed era in compagnia di Graziella, Lowe, quando la notte del 3 ottobre 1808 Pietro Colletta a bordo di un legno di pescatori si avvicinò in gran segreto alla costa di Capri per scrutarne gli approdi e fare rapporto a Murat. L'indomani, dopo aver ascoltato la dettagliata relazione di Colletta, il Re di Napoli, cognato di Napoleone Bonaparte per averne sposato la sorella Carolina, si decise a invadere la «piccola Gibilterra». Lo fece predisponendo quella che l'ufficiale di Stato maggiore francese Jean Thomas definì una «vera arca di Noè», ovvero una flotta composta da sessanta navi, una fregata, una corvetta, ventisei cannoniere e dieci paranze armate che la notte del 4 ottobre mossero contemporaneamente da Napoli, Pozzuoli, Castellammare di Stabia e Salerno, portando a bordo 1.958 uomini, con reparti speciali di volteggiatori, granatieri, specialisti nel lancio delle granate, e carabinieri esperti nel tiro con la carabina. Cominciava quella che sarebbe passata alla storia come la presa di Capri.

* * *

Il nome di Capri è scritto sull'Arco di Trionfo di Parigi, al centro di place Charles de Gaulle, ad eterna testimonianza di una delle più importanti vittorie napoleoniche. Il monumento fu voluto dallo stesso Napoleone che dopo la battaglia di Austerlitz disse ai soldati che avevano combattuto con lui: «Si tornerà alle vostre case solo sotto archi di trionfo».

* * *

Le prime navi furono avvistate dalle vedette inglesi davanti alla Marina Grande e alla Marina Piccola. Il comandante Hudson Lowe fu distolto dalla piacevole occupazione nella quale verosimilmente era impegnato quella notte. Si rivestì in fretta e allertò i cinque forti dell'isola, quattro a Capri (difesa anche da una cinta di mura) e uno ad Anacapri. Non successe niente per tutta la notte e il mattino dopo.

Un eroe, quella notte, fu certamente il comandante delle forze da sbarco franco-napoletane, Jean Maximilien Lamarque. Era lui sulla tolda della fregata Cerere, che guidava la flotta. Gli inglesi attesero lo sbarco per aprire il fuoco, ma le navi francesi continuarono a stare al largo sia della Marina Grande che della Marina Piccola. L'attacco all'isola ebbe inizio alle 14 del 4 ottobre, da Orrico, ad Anacapri. La tattica impiegata dai francesi per strappare Capri agli inglesi - non far capire, fino all'ultimo momento, il vero punto di sbarco - è stata studiata per anni nelle più prestigiose accademie militari del mondo.

L'amplia bibliografia conservata presso il Centro Documentale di Capri consente di ricostruire con esattezza ciò che avvenne quel 4 ottobre. Uno dei libri più documentati sull'argomento è stato scritto da un ex direttore del Mattino, Roberto Ciuni (La conquista di Capri, Sellerio). «Nel pomeriggio, senza attendere lo sbarco di altre divisioni - ricostruisce Enzo Di Tucci, esperto di storia caprese e autore di numerosi volumi dedicati all'isola azzurra - Lamarque accostò al terrapieno di Orrico e lanciò l'attacco che colse di sorpresa l'avversario, che non si aspettava l'offensiva in quella località». Era una scarpata verticale sopra una serie di scogli a fior d'acqua, in cima una superficie spianata. Gli uomini del gruppo d'assalto si acquattarono tra la vegetazione e le rocce; l'operazione di sbarco durò tre ore. Ma Lamarque decise di attendere la notte per attaccare i fucilieri inglesi.

A difendere l'isola, e l'onore di Sua Maestà, quella notte c'era il maggiore John Hamill, considerato un duro. Molti uomini del reggimento di fanteria Royal Malta vivevano sull'isola con mogli e figli, erano indisciplinati e con scarsa attitudine al combattimento. Per loro fu una disfatta. Negli scontri, il maggiore Hamill perse la vita, sorpreso con una esigua pattuglia in località Monticelli dai volteggiatori. Uno di loro gli intimò tre volte di arrendersi, il maggiore reagì brandendo la sciabola e cadde ucciso da un colpo di fucile. È sepolto nel cimitero di Anacapri.

Lo sbarco continuò grazie all'appoggio delle cannoniere che sparavano sugli inglesi. Lamarque, dopo aver occupato Anacapri, diede disposizioni severe per evitare oltraggi e saccheggi. La battaglia proseguì nei giorni successivi, e Murat si trasferì da Napoli a Massa Lubrense sulla Punta Campanella per seguire da vicino le operazioni militari. Hudson Lowe si asserragliò dentro le mura della città di Capri, aspettando che si compisse il destino. Ma ci sarebbe stato tempo per assaporare la vendetta. Il 1º agosto 1815 ricevette la nomina a governatore dell'isola di Sant'Elena, dove sarebbe stato esiliato Napoleone. Quest'ultimo lo apostrofava con disprezzo, definendolo, ironicamente, l'Eroe di Capri.

Dopo la presa dell'isola Napoleone ebbe invece, e spesso, parole di apprezzamento per il comandante Lamarque. Da Sant'Elena l'imperatore disse che «aveva fatto delle meraviglie» e che avrebbe dovuto nominarlo Maresciallo. Dopo Waterloo, dove aveva combattuto alla guida della sua divisione, Lamarque visse tre anni in esilio in Olanda. Si dedicò alla vita politica come deputato dell'opposizione e morì di colera a Parigi. Gioacchino Murat morì a Pizzo Calabro il 13 ottobre 1815: dopo la Restaurazione e il ritorno al trono di Re Ferdinando, aveva tentato di tornare a Napoli con un pugno di fedelissimi per sollevarne la popolazione. Dirottato da una tempesta in Calabria, fu arrestato e condannato a morte. Le sue ultime parole, di fronte al plotone di esecuzione, furono: «Risparmiate il mio volto, mirate al cuore».