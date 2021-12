Napoli, il mito di papà Kemali nei vicoli della Sanità: «Era il nostro sindaco»

«Un'idea, un concetto, un'idea/ finché resta un'idea è soltanto un'astrazione/Se potessi mangiare un'idea/avrei fatto la mia rivoluzione» (Un'idea, Giorgio Gaber)

* * *



Il 12 settembre 2002 un lungo corteo attraversò le strade della Sanità, da via Stella ai Vergini, per accompagnare il feretro di un musulmano che aveva scelto di vivere in quel quartiere. Anzi, aveva scelto di vivere per quel quartiere. Alla Sanità la politica, quella buona,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati