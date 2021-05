Dove volano le poiane, splendore e morte nell'Eden dimenticato

«Che io mi fermi qui. E m'illuda di aver visto

(certo che ho visto, in quell'attimo di sosta);

non vittima anche qui dei miei abbagli

dei miei ricordi, dei miei fantasmi di lussuria».

(Konstantinos Kavafis)



* * *



Nel cuore della città obliqua, tra la spianata dell'ospedale Cardarelli e piazza delle Fontanelle, corre via del Serbatoio allo Scudillo: una spettacolare e rapida via d'accesso alla Sanità, un'antica via di deflusso...

