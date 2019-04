CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 21 Aprile 2019, 20:00

«Per me e per quanti amano le patrie glorie quelle mura sono sacre; io le guardo sempre con religiosa venerazione. Passando sotto le basse volte di quegli archi, la mia fantasia attraversa i secoli e, come per incanto, si trasporta ai tempi che furono». (Bertolommeo Capasso). * * * Napoli, 1943. Un'incursione aerea rade al suolo un'intera area compresa tra via Duomo e Forcella. I bombardamenti fanno tornare alla luce i resti di un complesso di epoca romana poi inglobato nella Chiesa di Santa Maria del Carmine ai Mannesi....