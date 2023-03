Grande festa in Campania, tra Ascea e Mondragone vinti 120 mila euro

La Campania fa festa grazie al 10eLotto: nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite per 120 mila euro.

La più alta arriva da Ascea, in provincia di Salerno, con un 9 Doppio Oro da 100 mila euro seguita da un 9 da 20 mila euro messo a segno a Mondragone, in provincia di Caserta. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 967,5 milioni dall'inizio dell'anno.