Carenza 118 e guardia medica, da Camerota un grido d'aiuto

Nell’ultima settimana a Camerota si sono verificati due casi molto analoghi. Il primo ha visto il decesso di un uomo di 75 anni che ha accusato un malore in strada e l’ambulanza inviata da Vallo, impegnata altrove, ha impiegato oltre 40 minuti per raggiungere via Bolivar e soccorrere il malcapitato che purtroppo non ce l’ha fatta. Il secondo episodio ha visto protagonista un giovane che dinanzi un’attività commerciale ha subito un lieve malore probabilmente dovuto alle alte temperature ed è stato raggiunto da un medico del posto perchè le ambulanze del 118 di Vallo erano impegnate altrove.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Natante affonda a Marina di Camerota, 6 persone tratte in salvo LA TRAGEDIA Cilento, notaia muore in spiaggia: anni fa il figlio morì...

«Camerota chiede fortemente alle istituzioni sovracomunali di risolvere questo problema prioritario nel più breve tempo possibile. Da parte nostra - dice il sindaco Mario Salvatore Scarpitta - c’è il massimo appoggio e il massimo impegno. Non possiamo più essere abbandonati al nostro destino. Qui c’è bisogno di un servizio efficiente e rapido 12 mesi l’anno. Camerota è una cittadina che d’estate si trasforma nel terzo Comune della Campania per numero di presenze. Faccio un appello al governatore della Campania Vincenzo De Luca - continua il primo cittadino - che tanto ha fatto per il Cilento e per la nostra Regione. Chiedo a lui di istituire un tavolo di confronto per raggiungere una soluzione in breve tempo.