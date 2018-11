Mercoledì 28 Novembre 2018, 06:35

BATTIPAGLIA - Ragazzo investito da un’auto mentre attraversa la strada per recarsi a scuola. L’incidente ieri mattina, in via Rosa Jemma. Il 14enne è stato subito soccorso e trasportato con un’ambulanza del 118 all’ospedale Santa Maria della Speranza, dove i sanitari dopo la Tac si sono riservati la prognosi. Il minorenne ha riportato frattura di tibia e perone ed è stato ricoverato. Sul luogo dell’incidente i poliziotti diretti dal vicequestore Lorena Cicciotti, che hanno effettuato i rilievi per appurare l’esatta dinamica. Il ragazzo si stava recando a scuola e mentre attraversava la strada è stato investito da una Citroen Xara. Travolto dall’auto è caduto sull’asfalto ed è rimasto immobile fino all’arrivo dei soccorritori. L’ uomo alla guida dell’auto ha subito accostato il veicolo sul ciglio della strada e si è avvicinato al ragazzo per soccorrerlo. Nel frattempo, sono stati allertati i genitori del 14enne, trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Battipaglia, dove è stata effettuata la Tac ed è stato appurato che il minorenne non ha riportato trauma cranico ma le fratture della tibia e del perone. Le sue condizioni di salute sono stazionarie e non preoccupanti, anche se i medici prevedono una lunga degenza.