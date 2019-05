Giovedì 9 Maggio 2019, 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornata di pulizia delle dune del SIC di Cala del Cefalo. L’evento che ha visto questa mattina partecipazione di oltre 150 ragazzi dell’ istituto Croce Aleramo di Roma ospiti a Marina di Camerota della delegazione della F.I.V. Locale ASD Cilento a Vela ed ha coinvolto le associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative in Italia ovvero Legambiente e WWF Italia, il Comune di Camerota , il Parco Nazionale del Cilento Diano ed Alburni, la Consac Gestioni Idriche Spa, La FIBA Confesercenti , la Comunità Montana Lambro e Mingardo ed il Corpo delle Capitanerie di Porto, oltre che decine di operatori balneari e volontari della società civile.E’ questa l’ennesima attività istituzionale da parte del gruppo dirigente della CAB che ha dato vita in Italia al concetto di sostenibilità balneare territoriale aldilà dei campanilismi ed a favore della rete di impresa della sostenibilità italiana.(RISB)Proprio per questo, evento più unico che raro, troviamo al avolo, ma soprattutto fianco a fianco associazioni, enti , istituzioni locali e nazionali per una giornata importante di pulizia, tutela e didattica del S.I.C. di Cala del Cefalo e per un importante momento di riflessione sul tema Plastic free.E’ doveroso da parte mia, dichiara lo storico Presidente della CAB Raffaele Esposito, ringraziare tutti gli enti e le istituzioni che hanno raccolto l’invito della CAB, Il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Tommaso Pellegrino che è il nostro maggior partner istituzionale, le associazioni, WWF Italia con Luigi Agresti per il contributo al progetto a marchio FIBA /CAB I Lidi nei parchi i lidi amici del mare, Legambiente Nazionale con Sebastiano Venneri, Legambiente Campania con Michele Buonomo e la presidente Regionale Maria Teresa Imparato per il supporto alle iniziative dedicate ai lidi del parco stabilmente richiamati come buona pratica nella prestigiosa guida blu di Legambiente e Touring, all’accessibilità, al progetto di tutela della caretta caretta “tartalove” , la capitaneria di porto attraverso il sostegno del Comandante della Capitaneria di porto di Salerno, C.V. Com. Giuseppe Menna ed i comandi di Palinuro e Marina di Camerota, il Comune di Camerota con il Sindaco Mario Scarpitta ed il delegato all’Ambiente Josè Saturno, la Sarim, la comunità Montana Lambro e Mingardo con il presidente Vincenzo Speranza e la Consac che grazie alla sensibilità del Presidente Gennaro Maione omaggerà i ragazzi delle borracce in alluminio per il discorso Plastic Free.