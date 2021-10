Blitz della polizia a Salerno: arrestati 15 minorenni, 10 in carcere

La Polizia di Stato ha eseguito a Salerno un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 minorenni, 10 dei quali raggiunti dal provvedimento di custodia in istituto penitenziario minorile e altri 5 di collocamento in comunità. Le misure sono state disposte dal gip presso il Tribunale per i minorenni di Salerno su richiesta della Procura per i minorenni. Alle 11 il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno, Patrizia Imperato, terrà una conferenza stampa nel suo ufficio per illustrare i particolari dell'operazione.