Ben 367 telefonate in soli venti giorni, insieme a svariati messaggi, sono costate una condanna attraverso la formula del decreto penale ad una donna di 67 anni, residente nel napoletano, per l'accusa di molestie. Data la tenuità del reato, la Procura di Nocera Inferiore l'ha condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria allo Stato, di 4500 euro. Destinatario di quelle telefonate un uomo residente nella Valle dell'Irno, bombardato di telefonate dal 16 febbraio al 6 marzo scorso. Al punto da presentare una denuncia ai carabinieri, per porre fine a quei comportamenti. Sullo sfondo dell'episodio, vi era una conoscenza tra l'uomo e una donna, iniziata attraverso Facebook e poi proseguita con una serie di incontri in casa di lei. Quando però l'uomo decise di non voler più proseguire quella relazione, la donna avrebbe cominciato a tempestarlo di telefonate e messaggi, minacciando anche di recarsi presso casa sua, per raccontare tutto alla madre di lui. Quest'ultimo tentò di limitare quelle telefonate, impedendo alla stessa di contattarlo, con il blocco dei numeri e dei profili, attraverso i social. L'imputata invece avrebbe ulteriormente insistito, creando paura e ansia all'uomo, che non si sentì più libero di uscire di casa, temendo per la sua reputazione e di incontrare quella persona nei pressi di casa sua.