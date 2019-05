CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 24 Maggio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al concorso straordinario per l'assunzione di nuove maestre della scuola dell'infanzia e primaria non possono partecipare le docenti con servizio svolto nelle scuole paritarie, anche se laureate. Con nove ordinanze di rigetto la sezione terza bis del Tar Lazio ha servito una doccia gelata ai ricorsi di impugnazione presentati da oltre 450 docenti salernitane escluse dal concorso avviato a inizio marzo in Campania e finalizzato all'immissione in ruolo di diplomate e laureate. A condizione che tutte abbiano maturato almeno due anni di supplenze nelle scuole statali. Ma a protestare era stato sin da subito un esercito di insegnanti precarie salernitane, in particolare laureate al corso in Scienze della Formazione primaria: le maestre con laurea quinquennale abilitante non avendo effettuato almeno due anni di servizio nella scuola statale non hanno potuto accedere alla prova di concorso partita circa due mesi fa. Tagliate fuori dal concorso - che prevede soltanto una prova orale didattico-metodologica - hanno impugnato i requisiti di accesso. Ma il Tar Lazio sezione terza bis, con almeno nove ordinanze sfavorevoli, ha rigettato i ricorsi delle maestre laureate. I giudici oltre a dichiarare «non sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale della previsione di legge», hanno sottolineato che «il concorso in questione, per espressa previsione di legge, ha carattere straordinario» e che quindi «la previsione limitativa non lede il diritto costituzionalmente garantito dei ricorrenti di accedere ai posti di pubblico impiego mediante concorso pubblico, posto che gli stessi potranno partecipare ai concorsi ordinari che verranno banditi» sulla base del decreto legge numero 87 del 2018.