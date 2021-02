In seguito agli eventi franosi che hanno interessato la SS18 nel tratto Salerno - Vietri e in risposta alle richieste delle istituzioni locali di agevolare il transito della A3, come unica alternativa alla viabilità locale, Autostrade Meridionali ha collaborato fin da subito con la Provincia di Salerno per l’individuazione di soluzioni utili al territorio, in particolare per rendere libero il transito alla stazione di Cava de Tirreni che consente il raggiungimento delle frazioni altrimenti isolate.

La società, in accordo con il Prefetto di Salerno e con la Direzione Generale della SVCA del Ministero dei Trasporti, ha quindi formulato nella giornata odierna una proposta già condivisa con le amministrazioni comunali, che, come accaduto in situazioni analoghe, consente l’adozione della gratuità ponendo a carico dei comuni interessati un introito equivalente a quello registrato dal concessionario nella stazione nello stesso periodo del precedente anno, in coerenza con le previsioni convenzionali con il MIT.

A partire da lunedì prossimo,15 febbraio, e sulla base dell’accordo trasmesso oggi al Comune di Cava de Tirreni, sarà pertanto possibile garantire la liberalizzazione della stazione di Cava de Tirreni per tutti i transiti nelle fasce orarie 07:00-10:00 e 16-18 dei giorni feriali, fino al prossimo 26 febbraio.

