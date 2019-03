Venerdì 15 Marzo 2019, 20:05

Chiusura notturna del tratto autostradale da Salerno a Cava de’ Tirreni per cinque giorni a causa di programmati lavori di manutenzione dei viadotti Olivieri, Caiafa e San Liberatore. Il provvedimento entrerà in vigore a partire dalla sera di lunedì 18 marzo. Lo comunica, in una nota, Autostrade Meridionali che ricorda che la ridotta circolazione di veicoli, per cinque notti consecutive, avrà orario dalle 22 alle 6. E precisamente dalle 22 di lunedì 18 alle 5 di sabato 23 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Salerno e Cava Dè Tirreni, verso Napoli. Poi tutto tornerà alla regolarità. In alternativa sono stati predisposti cartelle informativi per percorrere la viabilità ordinaria, ovvero la provinciale che passa per Vietri sul mare e percorre l’intera città di Cava per raggiungere il casello dell’autostrada ed entrare sulla A3, alla stazione autostradale di Cava Dè Tirreni: qui bisognerà poi proseguire in direzione di Napoli. Il tutto verrà indicato anche all’ingresso chiuso dell’autostrada.