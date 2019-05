Venerdì 3 Maggio 2019, 09:17 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 09:28

Non ce l'ha fatta don Maurizio Esposito, originario di Castelluccio Cosentino, aveva 44 anni e fino al 2017, per circa 10 anni, era stato parroco a Montesano sulla Marcellana. Don Maruzio era ricoverato a Napoli per una infezione batterica.«Una bruttissima notizia - ha detto Giuseppe Rinaldi, sindaco di Montesano - esprimo il cordoglio di tutta la comunità di Montesano».