Mercoledì 24 Aprile 2019, 14:08

NOCERA INFERIORE. Una donna di 75 anni di Nocera Inferiore finisce a processo per stalking e lesioni nei confronti della vicina di casa, accusata di aver rubato 200 euro: «Sei una ladra - urlava l'imputata - mi hai rubato i soldi in casa. Ora sali che ti do un calcio, ti faccio cadere per tutte le scale». Queste alcune delle minacce che avrebbe destinato alla vittima. A quelle parole seguì poi una spinta, sputi al volto e un lancio di oggetti contro l'altra donna. Prima dal balcone e poi di persona. L'anziana si sarebbe prima affacciata dalla sua finestra di casa, minacciando la vicina, poi l'avrebbe aggredita, in un secondo momento. Per questo e altro, ne risponderà ora in dibattimento. La vittima riportò, proprio a seguito di quell'aggressione, lesioni al cranio ed ecchimosi. Il primo episodio si registrò il 20 luglio 2017 e costò alla vittima tre giorni di prognosi in pronto soccorso. Poi un nuovo episodio, successivo, con una nuova spinta simile alla precedente, che provocò alla donna delle ferite sul torace. La denuncia sporta dalla stessa ai carabinieri di Nocera Inferiore diede inizio all'indagine. Al centro di quegli scontri ci sarebe stato un furto, dei soldi spariti dalla casa dell'imputata. E del quale fu accusata proprio la vicina di casa, senza che la stessa però fornisse ulteriori elementi per provarne la colpevolezza. Ora la attende il processo.