Mercoledì 27 Dicembre 2017, 19:36 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Battipaglia sono stati vinti 19.319 euro centrando un 5 al SuperEnalotto. La schedina vincente è stata giocata presso il Bar Mazzini di via Mazzini 131. Il Jackpot, nel frattempo, va sempre più su e raggiunge i 77,2 milioni di euro. In Campania, informa Agipronews, il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti proprio a Castellamare di Stabia, mentre da inizio anno la vincita più alta è stato il 5+ da 512mila euro, a Giugliano lo scorso 10 ottobre.