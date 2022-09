‘A Chiena, a San Cipriano Picentino c'è Daniele Scannapieco Quartet

“‘A Chiena”, quel viaggio tra arte, natura e storia – intervento co-finanziato dal Poc Campania 2014-2020 nell’ambito del programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale – ci porta a scoprire e ad apprezzare un altro paese splendido, in particolare in questo periodo, che fa da preludio all’autunno, San Cipriano Picentino.

Per questo luogo, il direttore artistico ha scelto di allocare la sezione “Percorsi e vutate” e di affidarne la serata inaugurale, prevista per martedì 20 settembre, sul sacrato della Chiesa di Sant’Eustachio, alle ore 21,30, al Daniele Scannapieco Quartet. Il tenor sassofonista di Campagna, schiererà il fratello Tommaso al contrabbasso, Michele Di Martino al piano e Luigi Del Prete alla batteria, un progetto molto affiatato, dotato di un grande interplay e una spiccata vocazione al mainstream, che fa diventare un saggio di bop in grande stile, con decise inflessioni hard-bop.