A Genova porto sicuro con la salernitana Rcm

Sicurezza e accessibilità al centro dei lavori di rinnovamento dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente grazie al patto siglato tra la salernitana Rcm con tre istituti bancari. Il progetto sarà realizzato da un raggruppamento temporaneo di imprese, di cui è mandatario il Consorzio Stabile Grandi Lavori, che vede Rcm Costruzioni, società salernitana del Gruppo Rainone, come elemento trainante e socio di maggioranza relativa. Per ottenere l'anticipazione contrattuale necessaria ad attivare e velocizzare la realizzazione dei lavori, Rcm ha potuto contare su un advance payment bond dal valore di 47 milioni di euro emesso da UniCredit, Sace e Banco Bpm, in favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.



Il contratto, dal valore complessivo di 338 milioni di euro, prevede la progettazione e la realizzazione di lavori di adeguamento alle norme in materia di sicurezza e la razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente. Il progetto rientra nel più ampio piano di rinnovamento delle infrastrutture della città ligure previsto dal Decreto Genova. Si tratta, infatti, di un'opera di fondamentale rilevanza strategica, tanto per la città di Genova, quanto per l'economia dell'intero Paese. Attualmente la Rcm Costruzioni è impegnata nella realizzazione delle più importanti infrastrutture strategiche nel settore portuale (come sviluppo e sicurezza delle aree dedicate alla cantieristica navale a Genova Sestri Ponente e l'Hub Portuale a Ravenna) e ha un portafoglio ordini, nel solo comparto delle opere marittime, di oltre 600 milioni di euro. Attraverso operazioni come questa, Sace assolve all'impegno di supportare lo sviluppo di infrastrutture prioritarie per il Paese nel più ampio quadro delle operazioni di rilievo strategico per l'economia italiana sotto il profilo dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali. «Per noi è motivo di grande orgoglio essere apprezzati e garantiti dal gruppo Sace e da UniCredit e Banco Bpm, due istituti di credito che, da sempre, hanno mostrato grande attenzione per la nostra realtà imprenditoriale, non facendo mai mancare il loro sostegno finanziario - ha dichiarato Elio Rainone, amministratore unico della Rcm Costruzioni - Nonostante l'importo rilevante del bond, siamo rimasti positivamente colpiti dai tempi straordinariamente rapidi con cui i tre Istituti hanno sottoposto agli organi deliberanti l'operazione finanziaria e dalla velocità dell'iter amministrativo che ha portato al perfezionamento e al rilascio della garanzia».