Lunedì 1 Luglio 2019, 14:13 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2019 15:14

Tre giorni dedicati alla memoria di Filippo Gagliardi a Montesano sulla Marcellana. Gagliardi emigrò in Venezuela e fece molta fortuna senza mai dimenticare il suo paese d'origine e il Vallo di Diano, con costruzioni e donazioni importanti. Per questo il suo paese natio sta sempre più ricordando la sua figura (legata ad esempio alle terme e alla chiesa cittadina). E' in via di conclusione la fondazione dedicata a Gagliardi e nel frattempo sono stati istituiti dei premi alla sua memoria. Premi che si differenziano per settore. Per quanto riguarda quello della Cultura quest'anno è stato assegnato all'inviato de "Il Mattino" Gigi Di Fiore. La consegna al giornalista è stata effettuata dal sindaco Giuseppe Rinaldi e dal discendente di "don" Felipe, Felice de Martino.