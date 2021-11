A una giornalista salernitana il premio «Albert II di Monaco» per il reportage sulla crisi dell'acqua in Iraq

L’associazione dei Corrispondenti delle Nazioni Unite (UNCA) ha assegnato il premio “Prince Albert II di Monaco" per la copertura della crisi climatica (medaglia di bronzo) alla giornalista originaria di Auletta, nell'alto Tanagro, Sara Manisera per il suo reportage sulla crisi idrica in Iraq.

“Vince il premio – si legge nelle motivazioni – per conto del suo talentuoso team che comprende il suo editore, produttore, video-fotografo e traduttore, i quali hanno realizzato un notevole documentario su 'L’Iraq senza acqua: un viaggio sull’acqua da Mosul a Bassora'".



“Questo premio - ha commentato Manisera che più volte ha documento la situazione mediorientale e irachena - è della video-photographer Arianna Pagani, del web-developer Remo Romano del traduttore e producer locale Yahia Kareem, del dronista Essam Al-Sudani, degli editor Cecilia Dalla Negra e Stefano Rea, di tutto Un Ponte Per che ha prodotto il webdoc www.iraqwithoutwater.org. Ma è anche soprattutto di tutti gli attivisti e attiviste che in Iraq lottano per il diritto all’acqua. E in particolare dell’associazione Humat Djilah e di Save the Tigris Campaign”.