A Giulia il premio "Resilienza" perse la gamba per salvare la vita all'amica

«Rinascita. Cambiamento. Ricominciare. Ho messo un punto ad un capitolo buio della mia vita ed adesso riparto da me. Con la mia forza inaspettata che fino ad ora era rimasta nascosta». Così Giulia Muscariello, già Alfiere della Repubblica che ha salvato la vita all’amica del cuore perdendo una gamba, durante il conferimento del premio «Resilienza» di Legambiente Cava, nel suo intervento di ieri al liceo scientifico Genoino di Cava de’ Tirreni. «Il ritorno a scuola mi ha aiutata a rinascere – aggiunge Giulia visibilmente commossa – Ed oggi che con la pandemia ci sentiamo persi, non dobbiamo dimenticare che ci sarà la luce in fondo al tunnel perché il sole ritorna sempre». Durante la premiazione al liceo, la prima in presenza dopo tanto tempo, le emozioni si rincorrevano veloci.

IL RICORDO

È infatti ancora vivo il ricordo di quella sera d’estate in cui Giulia e Chiara, amiche fin dall’asilo, erano sedute a chiacchierare felici su un muretto. Poi all’improvviso un rombo di un motore. Pochi secondi e Giulia difende Chiara con il suo corpo. Perde la gamba. Inizia quindi un percorso segnato dalle operazioni e dalla sofferenza. Ma poi la ragazza ritrova la forza perché dopo ogni caduta ci si rialza. «Giulia è stata coraggiosissima – sottolinea la preside Stefania Lombardi – Siamo orgogliosi di avere un’alunna così. Andrà all’università scegliendo Lettere Moderne ma rimarrà nei nostri cuori. Diventerà il testimonial della scuola e della voglia di vivere. Veicolerà il suo messaggio alle giovani generazioni. Dialogherà con i nostri studenti e sarà un punto di riferimento. Il suo gesto ha permesso all’amica di salvarsi. Dopo l’incidente è scattata una gara di solidarietà. La professoressa Marinella De Stefano si è battuta per far conoscere a tutti che bella persona sia Giulia. E ci ha insegnato che dobbiamo apprezzare le piccole cose. Anche Chiara è stata coraggiosa, ha sofferto per la sua amica». «Chiara e Giulia sono legatissime – annota l’assessore all’istruzione Lorena Iuliano – basta uno sguardo per comunicare tra loro». La resilienza è un movimento dialettico, è saltare per superare l’ostacolo. È ciò che Giulia ha fatto e che continua a fare divenendo l’emblema del premio Resilienza intitolato a Marzia Pisapia, una cavese prematuramente scomparsa nell’autunno 2018, ed assegnato a quanti si distinguono per gesti resilienti. «Una storia come questa di riconquista della vita – dichiara Attilio Palumbo, presidente di Legambiente Cava - non poteva non essere premiata. Insieme alla famiglia di Marzia Pisapia le regaleremo un tablet, un abbonamento digitale e pianteremo un albero». «Marzia e Giulia sarebbero state amiche se si fossero conosciute – conclude Antonio Pisapia, il padre di Marzia – Nei suoi 29 anni ha sempre sorriso alla vita nonostante le avversità».