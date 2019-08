Giovedì 29 Agosto 2019, 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrivano i bagni per i cani. I dogtoilet sono stati installati a Monte San Giacomo. «Abbiamo fatto installare alcuni contenitori, per la raccolta di deiezioni dei cani, con distributore di buste (dogtoilet) in vari punti del paese», annuncia il sindaco Raffaele Accetta. Di certo però serve la collaborazione di tutti i proprietari di cani affinché pratichino «un maggiore senso civico nella detenzione e custodia del proprio cane», aggiunge il primo cittadino.Si tratta sì di un bagno per cani, ma soprattutto un incentivo ai proprietari a essere civili.