Nocera Inferiore, «troppe criticità nel settore giustizia»: astensione dei penalisti dal 19 al 26 settembre

Seconda astensione in due mesi per gli avvocati penalisti del foro nocerino. Dopo la protesta lanciata dall’assemblea della Camera Penale di giugno scorso, nessun segnale di dialogo è giunto per risolvere le criticità segnalate e per dare un riscontro alle richieste dell’avvocatura. Continua, così come annunciato, la protesta degli avvocati penalisti del Foro di Nocera Inferiore, che hanno così deciso di proclamare una nuova astensione dalle udienze per i giorni dal 19 al 26 settembre prossimi.

«Le richieste dell’Avvocatura sono tese a migliorare, nell’interesse di tutti gli operatori del settore giustizia, le condizioni di lavoro e permanenza nel tribunale – spiega il presidente della Camera Penale, l’avvocato Nobile Viviano – l’immobilismo con cui tutti siamo costretti quotidianamente a misurarci è inaccettabile. Continueremo a protestare finchè non vedremo risultati: ne va della dignità di tutti e del rispetto dei diritti cittadini, penalizzati insieme a noi dal cattivo funzionamento della macchina della giustizia di questo tribunale».

I penalisti dell’Associazione aderente all’UCPI-Unione Camere Penali Italiane, dunque, intendono continuare con gli strumenti di protesta finchè le loro richieste non saranno soddisfatte.



Troppe le criticità in cui quotidianamente opera il settore giustizia nell’Agro: disservizi nella gestione delle udienze, mancata assegnazione agli uffici dell’UEPE di uno spazio all’interno del Tribunale, inesistenza di uno spazio per la realizzazione di una stanza TIAP da destinare agli avvocati e, non da ultimo, la mancata individuazione di uno spazio in cui consentire ai penalisti di avere una sede associativa.

Tutti aspetti della professione che hanno inevitabilmente una ricaduta sulla qualità del servizio offerti ai cittadini.