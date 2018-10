Lunedì 29 Ottobre 2018, 18:14 - Ultimo aggiornamento: 29-10-2018 18:42

Il vento forte fa voler via parte del tetto dall'istituto scolastico Solimena di via Cucci a Nocera Inferiore.La forte tempesta che ha colpito quest'oggi l'intero Agro nocerino sarnese ha causato ingenti danni in tutto il territorio. Particolarmente colpito l'istituto scolastico"Solimena di via Cucci. L'edificio ospita al suo interno piccoli studenti dell'asilo, delle elementari e delle medie.La stragrande maggioranza del bitume e del tetto in cima all'istituto scolastico nocerino è stato letteralmente divelto dalle forti folate di vento che per tutto il pomeriggio hanno colpito la città dell'Agro. Fortunatamente il distacco della copertura si è verificato ad aule chiuse.Intanto il sindaco nocerino Manlio Torquato ha diramato un invito alla prudenza tramite il suo profilo facebook. «Abbiamo insediato il presidio di protezione civile comunale. Le fortissime raffiche di vento stanno imperversando sul territorio cittadino e nei dintorni. Si invita la popolazione cittadina alla massima cautela e a non uscire di casa se non per estrema necessità, per il rischio di caduta di oggetti da fabbricati tetti o balconi. Si invita alla rimozione da terrazzine, con la dovuta prudenza, di vasi o altri oggetti suscettibili di caduta».Alberi divelti anche in diverse zone della città. Gli uomini della Nocera Multiservizi sono stati impegnati in alcune operazioni di rimozioni di rami e alberi sradicati dal vento anche in piazza Diaz.