A Paestum il Torneo Internazionale di Calcio a 5

Giovedì 4 Gennaio 2018, 18:57 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 18:57

Dal 9 al 13 gennaio, la Città di Capaccio Paestum ospiterà le Polizie Europee per un Torneo Internazionale di Calcio a 5. Al torneo parteciperano anche team provenienti dall’Ungheria e dalla Repubblica Ceca.«Siamo lieti di poter ospitare, dopo il grande successo del torneo di scacchi, un’altra manifestazione di caratura internazionale. – afferma l’assessore allo Sport, Franco Sica – Questi eventi contribuiscono a far crescere la visibilità della nostra città in quanto ben coniugano l’aspetto prettamente sportivo con quello turistico-culturale. Ringrazio a nome di tutta l’amministrazione ancora una volta l’ASPMI, con cui già da tempo c’è un rapporto di collaborazione, e contiamo di poter creare anche in futuro eventi sempre più importanti in grado di dare lustro a Capaccio Paestum».L’evento è stato promosso dall’Associazione Sportiva Polizie Municipali/Locali d’Italia (ASPMI), con la collaborazione ed il patrocinio del Comune di Capaccio Paestum. Prenderanno parte al torneo le rappresentative Team ASPMI Italia, Team Hungary, Team FC 158 Prague, Team Sud Italia. Le partite si disputeranno all’interno della palestra “Olimpia”, a Capaccio Scalo.L’arrivo delle varie delegazioni è previsto per il 9 gennaio. Il giorno successivo, prima delle partite, si terrà la cerimonia di presentazione con la partecipazione anche del neonato gruppo di majorettes.«Da salernitano sono orgoglioso che questo Torneo Internazionale si svolga nella nostra provincia e per di più in uno dei suoi più grandi attrattori turistici, Capaccio Paestum. – aggiunge Luigi Lanzetta, presidente onorario dell’ASPMI – Ho trovato una grande disponibilità da parte dell’amministrazione comunale e posso già annunciare che la Città dei Templi ospiterà il prossimo autunno anche il campionato italiano di bowling dell’ASPMI».