Adesso è scritto nero su bianco. La sala delle commissioni consiliari del Comune di Salerno sarà intitolata a Marta Naddei, la giornalista strappata troppo presto alla vita da un incidente stradale avvenuto il 28 dicembre del 2019. Il suo nome sarà legato a quella stanza, al terzo piano di palazzo Guerra, dove ogni giorno, con in mano penna e taccuino, si recava in cerca di notizie. Una «presenza costante» a palazzo di città, quella di Marta, «che l'ha resa parte della stessa amministrazione svolgendo la sua professione in modo libero ed equo», si legge nella delibera di giunta approvata su proposta dell’assessore Mariarita Giordano. L’intitolazione della sala, dunque, è un modo per «onorare la sua memoria e le sue capacità professionali e doti umane».

A più di due anni dalla sua scomparsa, si concretizza così l’idea di intitolare la sala delle commissioni consiliari all’autrice, con Andrea Pellegrino, del libro “Il sistema Salerno – La cupola del potere tra politica e imprenditoria”, nonché fondatrice de L’Ora di Cronache. Una proposta avanzata in consiglio comunale, appena due giorni dopo l’incidente che la portò via, dal consigliere Giuseppe Zitarosa, perché «Marta era stimata da tutti anche per il suo modo di essere libera», disse. La proposta fu immediatamente sposata dal sindaco Enzo Napoli e dall’intera assise, addolorata e commossa per una perdita inattesa e pesante. La giunta ha anche stabilito «di celebrare con una cerimonia ufficiale l'intitolazione della sala delle commissioni consiliari a Marta, nel ricordo della stessa con il fine di riaffermare i valori in cui credeva Marta, ovvero il rispetto della legalità, della trasparenza, della giustizia e della moralità». La data della cerimonia non c’è ancora, ma ormai tutto è pronto.

