Fase 2, a Palinuro anche la statua del Nocchiero porta la mascherina

E’ diventata un vero e proprio spot per l’uso dei dispositivi di protezione la statua di Palinuro sita all’ingresso della località costiera cilentana. Qualcuno nel paese ha provveduto questa mattina a “metterla in sicurezza contro il rischio covid” posizionandogli una mascherina sul volto.

Il particolare non ha mancato di attirare l’attenzione di quanti transitavano in zona, molti hanno anche scattato una foto.

L’opera in bronzo che rappresenta il nocchiero di Enea da cui deriva proprio il nome del paese, è stata svelata lo scorso anno. Si trova all’ingresso di Palinuro. Da qui dà il benvenuto ai tanti turisti che si lasciano affascinare dalla bellezza della località costiera. © RIPRODUZIONE RISERVATA