A Palomonte chaise longue per guardare la bellezza del paesaggio

C'è chi su una chaise longue prende il sole in riva al mare o si riposa nel salotto della propria casa e chi invece la sceglie per far ammirare il Belvedere, come a Palomonte. Quello che era un parcheggio nel centro storico è diventato oggi luogo rigenerato ed apprezzato. E' il "Belvedere Pierluigi Cappello", dove sono state posizionate le speciali panchine, oltre che delle fioriere, messe lì perchè sia più "comodo" apprezzare il paesaggio della valle del Tanagro in tutta la sua bellezza. Una scelta particolare, insolita, in linea con il luogo ed il tentantivo di contrastare il degrado dando nuova vita a quel paesaggio che di lì non s'è mai mosso e che ora potrà essere ammirato con tutta comodità.