A Palomonte incidente in bici, in prognosi riservata un 27enne

È in prognosi riservata un 27enne originario del Gambia e residente a Palomonte. Un brutto incidente a bordo della sua bicicletta gli ha procurato traumi agli arti superiori e toracico ed un trauma cranico. Soccorso dai medici del 118 è stato trasportato d'urgenza in ospedale ad Oliveto Citra dove, presso il Pronto soccorso, gli sono state praticare le cure del caso, con le consulenze neurochirurgiche necessarie visti i traumi riportati. Il giovane percorreva la strada di Palomonte in località Nuvole quando si è scontrato con un camion finendo rovinosamente a terra.

