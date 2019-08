Mercoledì 28 Agosto 2019, 12:36 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2019 12:45

Stava facendo la sua passeggiata quotidiana, con il suo cavallo a bordo del suo calesse quando, intorno alle 8.30 di stamani, sulla litoranea, il 65enne è stato coinvolto in un incidente: nello svoltare in una traversa si è ribaltata la carrozza sulla quale viaggiava. L'uomo è stato sbalzato a terra, soccorso dai sanitari della rianimativa della Croce bianca. Sul posto anche i carabinieri di Salerno e i vigili urbani.L'anziano è stato trasferito in ospedale, intubato a bordo dell'ambulanza perchè le sue condizioni sono subito apparse gravi. Ora è in sala opertoria: ha riportato un trauma cranico.