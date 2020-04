Pusher arrestato dai carabinieri a Montecorvino Rovella, mentre era con un complice in via Roma. Nello zaino, che aveva a tracolla, i militari hanno trovato l’hashish e le chiavi di un’auto. La droga è stata subito sequestrata e i carabinieri si sono insospettiti ancor di più quando hanno scoperto che il giovane non aveva la patente di guida, ma era in possesso delle chiavi di un’auto. I militari hanno ispezionato il veicolo e rinvenuto altri stupefacenti: una ventina di dosi di cocaina. Poi, è stato perquisito il complice, e nel suo giubbotto è stato trovato un coltello, che è stato sequestrato. Il pusher è stato arrestato e il complice denunciato, mentre gli stupefacenti sono stati sequestrati con il coltello. I carabinieri di Montecorvino Rovella e della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, hanno intercettato anche un cliente del pusher che, poco prima del loro arrivo, aveva acquistato gli stupefacenti ed è stato sanzionato insieme allo spacciatore e al complice per non aver rispettato i decreti per evitare il contagio dal coronavirus. Lo spacciatore e il complice non immaginavano di finire nel mirino dei carabinieri e speravano di farla franca, ma i militari appena li hanno fermati si sono insospettiti e poi hanno scovato la droga. © RIPRODUZIONE RISERVATA