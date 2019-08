Venerdì 2 Agosto 2019, 06:45

Alla fine una soluzione per non arrivare al blocco dell’ex Stir è stata trovata. La scelta di Polla per il conferimento della frazione umida trattata aerobicamente e lo smaltimento della frazione secca tritovagliata, tuttavia, non sarà né definitiva, né economica. E i costi dell’emergenza, con ogni probabilità, andranno a ricadere sui Comuni del salernitano. Lo ha scritto, nero su bianco, il presidente di EcoAmbiente Salerno, Vincenzo Petrosino, in una lettera riservata inviata, lo scorso 23 luglio, ai comuni che conferiscono i propri rifiuti all’impianto di Battipaglia.«I maggiori costi afferenti alla tempestiva risoluzione dell’emergenza rifiuti ammontano a circa 3 milioni di euro, che non sono stati contemplati all’atto della formulazione della tariffa di conferimento 2019 - scrive il liquidatore della società provinciale - Tale aumento dovrà essere coperto dalla tariffa di conferimento presso il Tmb che subirà, nostro malgrado un aumento». Che, se confermato, si aggiunge a quello già varato a gennaio scorso: «Il termovalorizzatore di Acerra sta fatturando a 68,70 euro a tonnellata di secco tritovagliato, ora passeremo a 200 euro a tonnellata - spiega Petrosino - ho avvisato i Comuni, affinché mettano da parte le risorse».