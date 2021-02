Comuni senz'acqua questa mattina, da Pontecagnano a Montecorice. Una nuova rottura sulla rete idrica del Basso Sele, a Contursi Terme, manda in tilt il sistema di approvvigionamento. Il punto di rottura è posto lungo le sponde del fiume, dove la rete poggia su piloni che sono quasi nell'acqua. E la piena del Sele, insieme al cattivo tempo, hanno determinato il nuovo problema.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Incidente sul lavoro nel Vallo di Diano:gravi due fabbri, sono... LA FRANA Ravello, frana a Casa Rossa:precipita un pezzo di carreggiata IL CASO Immobili pignorati, 30enne arrestato mentre riceve duemila euro da...

I tecnici dell'Asis sono a lavoro per capire innanzitutto il punto preciso e poi procedere alla riparazione, soerando non sia necessario svuotare la condotta. I tempi non si annunciano tuttavia brevi. Già qualche settimana fa si era verificato un guasto simile, accade in un punto ritenuto "debole" della rete proprio perché posto in pratica sul fiume

© RIPRODUZIONE RISERVATA