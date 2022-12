A Positano la strenna arriva in 500. Doni ai bimbi consegnati con auto d’epoca

Le strenne natalizie per i bambini arrivano in 500. Accade a Positano dove l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Guida ha deciso di non scomodare Babbo Natale per consegnare i doni ai piccoli residenti della città verticale.

E così, insieme alla locale dell'associazione “500 Positano”, presieduta da Stefano Carro, che ha provveduto a bardare a festa le mitiche utilitarie, è stato portato un tocco di colore e oltre che di divertimento per le strade della cittadina della Costiera Amalfitana.

«E’ stato bello vedere il sorriso dei bambini, la gioia nei loro occhi, quella semplicità che rende tutto così speciale» ha detto il sindaco Giuseppe Guida dopo la consegna dei doni ai bambini di Positano e delle frazioni di Montepertuso e Nocelle.

Accompagnati dalle bellissime 500, che hanno sfilato per le vie della città, tutti i bambini hanno ricevuto dolci doni e hanno potuto scattare foto con le bellissime e stravaganti decorazioni che rendono uniche le storiche vetture.

La carovana di auto d’epoca ha toccato anche Amalfi, sostando in piazza Duomo, Atrani e Maiori. «E nei prossimi giorni farà tappa anche in Pensola Sorrentina» fa sapere il presidente Stefano Carro che ha accolto con entusiasmo la proposta di portare con le mitiche 500 le strenne natalizie ai bambini della città.