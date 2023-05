A Positano «restauro aperto» agli affreschi della Villa Romana. Interazione tra visitatori e esperti

Un intervento di manutenzione degli affreschi che decoravano gli ambienti - oggi ipogei - della villa romana marittima di Positano. Ma a sito archeologico aperto al pubblico. Già, perché dal comune di Positano fanno sapere che il cantiere non andrà a influire sull’ordinaria programmazione delle visite guidate. Anzi, in una prospettiva di “restauro aperto”, il sito non solo continuerà ad essere fruibile secondo gli orari pubblicati periodicamente sul sito web del MAR ma vedrà la disponibilità dei restauratori a illustrare ai visitatori i lavori che man mano si svolgono proprio dinanzi ai loro occhi. L'intervento in atto è stato avviato al termine di una serie di studi e progettazioni dell'intervento condotte dall'ICR, centro di eccellenza del Ministero della Cultura nel campo della conservazione del patrimonio culturale, che ha dato vita nei mesi scorsi nei mesi scorsi un cantiere pilota, nel quale ha coinvolto anche i propri studenti del corso di laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, sede di Matera.

Del cantiere, che giunge a conclusione di una fase propedeutica durata più di un anno e frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale di Positano, la Soprintendenza e l'Istituto Centrale per il Restauro, si occuperanno professionisti laureati presso il medesimo corso di studi, mentre l’ICR assicura la direzione operativa relativamente alle complesse operazioni di disinfezione, pulitura e consolidamento dei preziosi affreschi. L'intervento di manutenzione costituirà inoltre il momento della messa a punto di procedure operative innovative ed ecosostenibili e per lo sviluppo di un piano di manutenzione programmata, adatto ad affrontare le specifiche problematiche che interessano il sito archeologico ipogeo. «L'attivazione di tale piano sarà fondamentale per la conservazione dei dipinti e la corretta gestione del sito - spiega il sindaco di Positano, Giuseppe Guida - L'intervento e le collaborazioni che ne hanno consentito la realizzazione dimostrano l'impegno dell'amministrazione comunale nella conservazione del suo patrimonio culturale».