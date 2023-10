Lustra, il rilancio della Cisl parte dal Cilento: appunramento nazionale a Rocca

«Guidiamo il cambiamento». È il tema dell'assemblea organizzativa Cisl Campania che si terrà venerdì dalle ore 10 presso Castello di Rocca Cilento, in provincia di Salerno. Un percorso che vedrà coinvolte tutte le regioni italiane che si concluderà a Roma con l'assise nazionale prevista all'Auditorium Massimo il 5 e 6 dicembre prossimi. Al centro dei lavori e del dibattito del «parlamentino» regionale formato dai componenti del Consiglio generale il rilancio organizzativo del sindacato, le ripercussioni delle trasformazioni tecnologiche sull'occupazione, le strategie future in un territorio dove sono ancora molteplici le tematiche da risolvere. L'occasione - afferma la segretaria generale Doriana Buonavita - è per fare il punto su quanto abbiamo prodotto dalla precedente Assemblea del 2019 e quanto ancora dobbiamo realizzare per rapportarci al meglio con le nuove sfide del mondo del lavoro che ci vedono impegnati come organizzazione sindacale affinché il gruppo dirigente a tutti i livelli abbia capacità di porsi in ascolto rispetto alle istanze e ai bisogni emergenti dai territori e dai luoghi di lavoro».

I lavori avranno inizio alle 10 con i saluti di Luigi Guerra, sindaco di Lustra, di cui Rocca Cilento è una frazione. L'introduzione sarà affidata alla Segretaria Generale della Cisl Campania Doriana Buonavita, alla quale seguirà la relazione del segretario organizzativo regionale Salvatore Topo. Le conclusioni, dopo il dibattito, sono affidate alla segretaria confederale organizzativa Daniela Fumarola.