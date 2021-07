Italia-Inghilterra, a Sala Consilina spunta la casa tricolore

Sempre più Italiamania in vista della finale degli Europei di domenica contro l'Inghilterra. A Sala Consilina è stata addirittura dipinta la facciata di un'abitazione con il tricolore.

Ma c'è anche timore per eventuali festeggiamenti e sono numerosi gli appelli alla calma dei sindaci. Uno dei più accorati arriva da Monte San Giacomo. Seri danni a una casa e preoccupazione alle persone emergono in una nota del sindaco. A Monte San Giacomo è accaduto questo dopo la vittoria, ai rigori, dell'Italia contro la Spagna. Per questi motivi il sindaco Raffaele Accetta ha chiesto ai cittadini comportamenti civili domenica prossima oltre a evitare possibili assembramenti. Per quanto riguarda i danni alla casa il sindaco ha sottolineato che le telecamere hanno ripreso il tutto.