A Salerno arriva Franco Di Mare con il suo libro «Barnaba il mago»

Sabato 12 Gennaio 2019, 12:19

Presentazione del libro di Franco Di Mare "Barnaba il mago", oggi alle 18, nei locali di Imagine’s Book di Salerno.Di Mare giornalista e conduttore televisivo di RaiUno, presenterà il suo ultimo romanzo: sullo sfondo inconfondibile della ‘’sua’’ Costiera Amalfitana, l'autore ci regala un nuovo, intrigante romanzo in cui vizi e virtù dei protagonisti si confondono con i nostri. E ci ricorda che tutti, nella vita, abbiamo bisogno di un pizzico di magia.L’incontro sarà condotto dalla giornalista Claudia Izzo, in collaborazione con l’associazione “Contaminazioni” e non mancherà la magia della sorpresa.L'inverno a Bauci non è uguale a quello della Costiera: la pioggia batte forte e dai monti Lattari soffia un vento di tempesta che, se uno non c'è abituato, mette un po' di paura. È in una sera così, mentre le imposte sbattono e le nuvole coprono il cielo, che in paese arriva un misterioso sconosciuto. Capelli e barba bianchissimi, lungo pastrano nero, lo straniero non fa in tempo a presentarsi che già corrono voci su di lui. Chi è? Da dove viene? Cos'è venuto a fare qui, che vuole? La targa appesa alla sua porta recita: "Mago Barnaba, maestro di esoterismo, sacerdote di riti karmici, esperto di sciamanesimo, astrologia, tarocchi, chakra, malocchi, fatture".