Gli agenti della Squadra mobile, per tutta la serata di domenica, con la preziosa collaborazione dei mediatori culturali, hanno provato a far parlare i superstiti dei due naufragi arrivati a Salerno con il solo obiettivo di individuare una eventuale presenza di scafisti a bordo dei due gommoni intercettati dalla Geo Barents di Medici senza frontiere. Ma le risposte ricevute non hanno portato alcun esito positivo: tutte uguali e circostanziate. Degli 84 migranti sbarcati nel tardo pomeriggio al porto di Salerno, è rimasta in provincia soltanto una ragazzina di diciassette anni partita dall’Eritrea e diretta in Belgio per raggiungere un parente. La giovane ha molto incuriosito i soccorritori ed anche l’assessore alle Politiche sociali Paola de Roberto perché è difficile trovare una giovane donna in viaggio completamente da sola. «Era stanca e impaurita ma senza segni di violenze o torture», ha precisato la de Roberto. La giovane avrebbe fatto il viaggio assieme ad una coppia e al loro bimbo di un anno, anche loro partiti dallo stesso paese. Al suo arrivo era scossa dal fatto di doversi separare dalla famiglia con la quale aveva condiviso questa traversata e, per la paura, si era nascosta tra le panche del molo mentre i mediatori la cercavano. Ma, una volta rasserenatasi, si è dimostrata molto serena, dicendo di aver intrapreso il viaggio per ricongiungersi ai familiari che vivono in Belgio. «Verificheremo - ha spiegato l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Paola de Roberto - che questa versione sia esatta e, se così fosse, cercheremo di aiutarla per un eventuale ricongiungimento familiare».

LA SISTEMAZIONE

Soltanto la 17enne è rimasta nel Salernitano. Gli altri 18 minori non accompagnati sono stati trasferiti in delle strutture nei capoluoghi delle province campane mentre gli altri migranti, 64 adulti e il bimbo di un anno, sono stati portati nei cas calabresi. Due persone sono state ospedalizzate per le ustioni soprattutto sulle gambe e le natiche dovute alla miscela di combustibile e acqua di mare. Uno di loro, un siriano, è anche già stato dimesso dall'ospedale Ruggi in quanto aveva molto paura di rimanere separato dal fratello. Nessuno di loro era mai stato in Italia, tutti al primo viaggio della speranza.

L’ASSESSORE

Quello di domenica è stato il 34esimo sbarco al porto di Salerno che celebra così il decimo anno di accoglienza. «Abbiamo dimostrato di saper organizzare bene l’accoglienza dei migranti - ha commentato l’assessore Paola de Roberto - ma speriamo che non sia una estate calda come quella di qualche anno fa». La delegata alle Politiche sociali della giunta Napoli pone anche l’attenzione su un altro particolare: i posti si stanno riducendo un po’ ovunque «soprattutto per quanto riguarda i minori non accompagnati perché la loro permanenza è più lunga e la presa in carico prevede un protocollo diverso. Questo crea qualche problema alla rete dell’accoglienza non soltanto al Comune ma anche alla Prefettura che individua i posti dove trasferire i migranti».

LE STORIE

Sono stati proprio i responsabili di Medici senza Frontiere, domenica, a portare alla luce alcune storie di violenza subite da molti dei migranti in arrivo da Salerno. Soprattutto per quanto riguarda i minori che, in attesa di partire, sono stati sottoposto ai lavori forzati. E il centro delle violenze è sempre lo stesso: la Libia. Tra le persone sbarcate anche un uomo che è in viaggio da dieci anni: fuggito dalla guerra in Libia si è ritrovato sotto le bombe in Siria. Come lui tanto dei migranti giunti ieri a Salerno fuggono da contesti di guerra, riconosciuti e anche non riconosciuti dalla comunità internazionale.