Salerno, Torrione in fiera: 40 bancarelle per rilanciare l'ambulantato

Prende il via domani, sabato 25 e fino al domenica 26 maggio sul lungomare Marconi a partire dall'ex Ostello della Gioventù e fino al semaforo dove c'è il bar Marconi, la manifestazione "Torrione in fiera" voluta fortemente dalla Confesercenti Provinciale di Salerno, ed organizzata dall'Anva Provinciale di Salerno e patrocinata dal Comune di Salerno Assessorato al Commercio.

La manifestazione prevede il posizionamento di 40 operatori ambulanti che occuperanno i 45 stalli previsti con articoli che vanno dall'artigianato del proprio ingegno, ai giocattoli, ai classici banchi di caramelle e torrone, da stends gastronomici, bigiotteria, articoli in pelle, ceramiche e tanti prodotti tipici.

La fiera sui social ha riscontrato un alto gradimento tanto da attirare operatori provenienti anche da altre Regioni, in prevalenza dalla Puglia che porteranno il loro prodotto tipico quale i tarallini.

La manifestazione sarà anche l'apertura per i festeggiamenti di San Francesco di Paola nel quartiere Torrione e che prevedono nei giorni a seguire tante iniziative sempre sul lungomare Marconi nella piazza Largo Caduti del Monte Serra (giardini dopo ex Ostello della Gioventù) dove già sono presenti le giostrine, e che vedranno la conclusione per venerdì 31 maggio con la processione per le strade del quartiere.

L'iniziativa “Torrione in Fiera" rientra nell'organizzazione di vari eventi che saranno itineranti in tutta la Regione Campania per il rilancio delle fiere e del settore ambulante