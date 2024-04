Una pasquetta di grandi affluenza di turisti e visitatori in città. In tanti hanno scelto la destinazione del capoluogo per trascorrere una giornata all’insegna del relax e della passeggiata sul Corso, nel centro storico e sul Lungomare. Ma nei vicoli del centro storico, nelle strade del centro e in zona Irno dilaga la sosta vietata. Scene di malcostume quotidiano nettamente amplificate dalle presenze aumentate dei visitatori in centro. In tutta la città non sono mancati casi di sosta abusiva. Anche attorno al Comune, nei pressi di via Trieste e a piazza Amendola. Linea dura della Polizia municipale, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia, che anche negli ultimi giorni ha intensificato i controlli in strade prese di mira dal parcheggio irregolare. Lì dove il Comune ha annunciato l’installazione di fioriere e dissuasori per frenare l’escalation di parcheggi “creativi”, fioccano multe a Largo Campo, piazza Sant’Agostino, via Tasso, e ancora, Largo Abate Conforti e via Duomo. Attenzione al cuore della movida, ma anche tra i vicoli della città vecchia. Residenti costretti a chiamare la polizia locale per rientrare a casa e impossibilitati a farlo per la presenza di auto e moto dinanzi ai portoni. Auto anche davanti zone di interesse storico e artistico e parcheggiate in modo da ostruire il transito di veicoli di residenti.

I NUMERI

Mano pesante proprio per i parcheggi “incivili”: negli ultimi giorni, stando a quanto si evince da un report dell’Ufficio contravvenzioni del comando di via Dei Carrari, sono 380 le multe elevate e un centinaio i punti di patente decurtati ai salernitani per aver parcheggiato in modo selvaggio nel centro storico. Attenzione puntata principalmente su Largo Campo, luogo preferito dalla movida da parte dei giovani: qui sono 43 i sanzionati che invadevano la piazza impedendo ai residenti di rincasare. Multe anche in via Romualdo Guarna II, strada di accesso che collega Largo Plebiscito a Largo Abate Conforti, dove le auto in sosta vietata sono state ben 29. In via Duomo sono 30 i veicoli sanzionati. Nel centro storico alto beccati 14 veicoli in via Tasso. Mentre tra tempio di Pomona e piazza Alfano I si registrano ben 22 sanzionati. «I controlli sono incessanti e capillari – fanno sapere dal comando di via Dei Carrari – registriamo un aumento di casi e i residenti ci chiedono di intervenire. Chiediamo ai cittadini di rispettare i divieti».

L’ALTRO ALLARME

Non solo sosta selvaggia. Attenzione puntata anche sui transiti fuorilegge di scooter. Allarme in quasi tutti i vicoli dove non si contano più le segnalazione dei residenti per il transito pericoloso di scooter che rischiano di mettere in pericolo l’incolumità dei passanti. Da gennaio 2024 a marzo ben 16mila salernitani sono caduti nella rete dei controlli anti sosta selvaggia in centro e nella zona orientale. Una media di 5.923 multati al mese che è caduta nella rete dei controlli. Pizzicati e punti dallo Street Control ma anche dai controlli a piedi della Polizia municipale. Le multe fioccano a raffica. Soprattutto in zona orientale e in zona Irno, dove la sosta vietata è diventata di casa. Non mancano disagi anche nel centro storico.

La mappa delle strade super multate vede in primis Largo Plebiscito, dove ogni giorno si fa fatica a farsi spazio tra le auto in sosta selvaggia e i mezzi di trasporto commerciale impegnati nelle fasi di carico e scarico merci solitamente fuori orario: una criticità che peggiora di giorno in giorno senza trovare necessaria soluzione, in relazione soprattutto alla presenza di veicoli che accedono abusivamente nella Ztl dal vicolo di via Romualdo Guarna II o che parcheggiano in malo modo in Largo Plebiscito ostacolando il flusso veicolare. A pesare piuttosto è la cattiva abitudine degli automobilisti a parcheggiare in zone non autorizzate. Il dossier dell'ufficio contravvenzioni fa emergere chiaramente un trend preoccupante: i salernitani non solo tornano ai livelli pre pandemia sul fronte doppia fila e parcheggio irregolare, ma vengono multati come mai in passato.